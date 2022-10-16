4 قتلى و61 جريحا في أحداث سجن إيفين بطهران

كشفت الوكالة الرسمية الإيرانية، اليوم الأحد، عن عدد ضحايا الحادث الذي شهده سجن إيفين شمال العاصمة طهران الليلة الماضية، والذي شمل إطلاق نار وحرائق داخل السجن.

وقالت الوكالة في تقرير "نتج عن حريق الليلة الماضية في سجن إيفين مقتل 4 سجناء وإصابة 61 شخصًا"، مضيفة أن "فرق الإنقاذ تمكنت الليلة الماضية من إنقاذ عدد كبير من السجناء ونقلهم إلى مكان آمن".

وبحسب التقرير "وفقًا لآخر المعلومات توفي 4 سجناء بسبب استنشاق الدخان الناجم عن الحرائق، وأصيب 61 سجينًا، وتم علاج 51 من المصابين في العيادات الخارجية".

وأضافت الوكالة "جميع السجناء الأربعة المتوفين كانوا من بين المدانين بالسرقة وكانوا يقضون عقوباتهم في سجن إيفين"، منوهة إلى أن "معظم السجناء الجرحى عولجوا في العيادات الخارجية، وأن 10 منهم فقط نُقلوا إلى المستشفى، و4 منهم في حالة خطيرة".

ودعت منظمة العفو الدولية، الأحد، المجتمع الدولي إلى اجتماع خاص لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بشأن أوضاع سجن إيفين.

وسجن إيفين الذي يقع شمال طهران يعد من أكبر السجون في إيران ويضم المئات من المعارضين السياسيين والناشطين والمحامين، ويخضع لرقابة أمنية مشددة من قبل الحرس الثوري الإيراني.

وشهد هذا السجن الليلة الماضية حريقا أعقبه إطلاق نار كثيف وسماع دوي أصوات انفجار، وفقًا لما ذكره موقع صحيفة "شرق" الإصلاحية.

فيما نفى مسؤول في منظمة السجون الإيرانية، لوكالة أنباء "فارس نيوز"، اليوم الأحد، أن تكون هناك قنابل انفجرت كانت مزروعة داخل السجن.