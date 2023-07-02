"التعاون الإسلامي" تدعو لاتخاذ تدابير جماعية ضد تكرار تدنيس القرآن

دعت منظمة التعاون الإسلامي اليوم الأحد، إلى اتخاذ تدابير جماعية ضد تكرار تدنيس القرآن والإساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفقَ ما أفاد "التلفزيون السعودي".

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ للأمانة العامة للمنظمة بعد واقعة حرق القرآن في السويد الأسبوع الماضي.

ونقلت "رويترز" عن التلفزيون السعودي قوله إن المنظمة شدَّدت على ضرورة تطبيق القانون الدولي لحظر الكراهية الدينية، مشيرة إلى أن تدنيس المصحف والإساءة للنبي محمد لا يُعدّان من حوادث الإسلاموفوبيا العادية.

وكان رجل يدعى سلوان موميكا مزق القرآن وحرقه أمام المسجد المركزي في ستوكهولم يوم الأربعاء الذي وافق أول أيام عيد الأضحى.

واتهمت الشرطة السويدية موميكا بالتحريض ضد جماعة عرقية أو قومية، لكنه وصف نفسه في مقابلة صحفية بأنه لاجئ عراقي يسعى لحظر القرآن.

وتسببت الحادثة بموجة غضب عارمة في العالمين العربي والإسلامي، فيما استدعت بعض الدول سفراء السويد لديها للاحتجاج على هذه الخطوة.

ويوم الخميس الفائت، اقتحم عشرات المتظاهرين من أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر مبنى السفارة السويدية، احتجاجًا على حرق القرآن وتمكنوا من البقاء نحو ربع ساعة، ثم خرجوا بهدوء لدى وصول قوات الأمن.

وفي أعقاب موجة الغضب التي أثارها حرق المصحف، دعا رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون إلى التهدئة، بحسب "فرانس برس".

ولفت كريسترسون في مؤتمر صحافي إلى عدم وجود سبب يدفع "لإهانة أشخاص آخرين"، في إشارة إلى ما قام به موميكا، مضيفًا "أعتقد أن كون بعض الأمور قانونية، لا يعني بالضرورة أنها مناسبة".