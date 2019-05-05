طالبان تطمئن إيران بشأن الوجود الأمريكي في أفغانستان

طمأن المتحدث باسم حركة ”طالبان“ الأفغانية ذبيح الله مجاهد، اليوم الأحد، إيران بشأن مخاوفها من الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان المجاورة.

وقال ذبيح الله لصحيفة ”همشهري“ الإيرانية، إنه ”يمكن حل المشاكل بدون الحرب“، مضيفًا أن ”الشعب الأفغاني يجب عليه أن يضحي من أجل طرد القوات الأجنبية الموجودة على أرضه“.

وبين ذبيح الله أنه ”في حالة تم طرد القوات الأجنبية من أفغانستان، فإن حركة طالبان لن تسمح بأن تكون هناك قاعدة عسكرية من شأنها إلحاق الضرر بالدول الأخرى“، في إشارة إلى إيران.

وتابع المتحدث باسم حركة طالبان الأفغانية التي تحظى بدعم من طهران: ”لدينا الآن الكثير من الأسلحة، فنحن نقاتل بأسلحة إما أن نقوم بالاستيلاء عليها كغنائم من القوات المحتلة، أو نقوم بشرائها من السوق السوداء“.

وتجري حركة طالبان مفاوضات مع الولايات المتحدة تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة للتوصل إلى حل ينهي الصراع والأوضاع المتدهورة في هذا البلد منذ سنوات.

والسبت، أكدّ الموفد الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، على أن ”بلاده مستعدة أن تلقي جميع الأطراف، أسلحتها لحل النزاع الدامي المستمر منذ 18 عامًا“ لكن طالبان سبق ورفضت تماما فكرة إلقاء سلاحها.