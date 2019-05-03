بالتزامن مع اليوم العالمي للصحافة.. إيران تعتقل صحفية بسبب متابعة أوضاع عمال معتقلين

اعتقلت السلطات في إيران، اليوم الجمعة، صحفية تعمل بصحيفة ”شرق“ الإصلاحية تُدعى مرضية أميري، وذلك بالتزامن مع احتفالات العالم باليوم العالمي للصحافة، الذي يصادف الـ3 من شهر أيار/مايو من كل عام.

وقالت صحفية تُدعى شيما باهريماند، تعمل بذات الصحفية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، إن ”السلطات ألقت القبض على زميلتنا الجيدة والمهنية في صحيفة شرق (مرضية أميري)، بسبب ذهابها إلى مركز الاحتجاز لمتابعة وضع العمال المعتقلين الذين اعتقلتهم قوات الشرطة يوم الأربعاء بمناسبة اليوم العالمي للعمال“.

وأضافت بقولها: ”وفقًا للتقارير الإخبارية فإن الزميلة مرضية أميري تم نقلها إلى سجن (ايفين) وإلى الجناح 209″، مشيرة إلى أن ”هذه الخبر الأكثر حزنًا للصحفيين“.

ويعد ”جناح 209“ في سجن ”ايفين“، الواقع شمال العاصمة طهران، من أكثر الأماكن خطورة، حيثُ يُدار من قبل جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري، ويتواجد فيه المئات من السجناء السياسيين والنشطاء والصحفيين.

ويوم أمس الخميس، قالت منظمة ”هرانا“ الحقوقية، إن السلطات الأمنية اعتقلت ما لا يقل عن 35 من العمال المتظاهرين، الذين نظموا وقفة احتجاج أمام البرلمان الإيراني، بمناسبة اليوم العالمي للعمال يوم الأربعاء الماضي.

والصحفية ”مرضية أميري“ تعمل في القسم الاقتصادي بجريدة ”شرق“ الإصلاحية اليومية، وهي طالبة في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة طهران، وجرى اعتقالها في الـ8 من شهر آذار/مارس الماضي، مع العشرات من النساء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وجرى نقلها إلى سجن ”قرقشاك“ في طهران، كما اعتقلت الصحفية البارزة لمدة 3 أيام وجرى استجوابها خلال الاحتجاجات التي شهدتها إيران في شهر كانون الثاني/يناير من عام 2018.