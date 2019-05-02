انتكاسة لترامب.. انسحاب مرشح ثانٍ لعضوية مجلس حكام الاحتياطي الفدرالي

المصدر: أ ف ب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن ستيفن مور مرشحه لعضوية مجلس حكّام الاحتياطي الفدرالي انسحب بعد تعرضه لانتقادات في الأيام الأخيرة.

وكتب ترامب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”ستيف مور خبير اقتصادي عظيم مؤيد للنمو وشخص جيد للغاية قرر الانسحاب“ من الترشح لعضوية الاحتياطي الفدرالي.

وتُعد هذه الانتكاسة الثانية للرئيس بعدما سحب هيرمان كاين الأسبوع الماضي ترشحه لأحد المقعدين الشاغرين في مجلس حكام الاحتياطي الفدرالي.

ومور البالغ 59 عامًا، ناقد سياسي محافظ عمل مستشارًا لترامب خلال حملته الانتخابية، ودافع عنه مرارًا على شاشات التلفزة.

ومنذُ ترشيحه لعضوية مجلس حكام المصرف المركزي الأمريكي طاولت مور اتّهامات على خلفية مقالات سابقة له وبخاصة مواقفه من النساء.

وكان مور حذّر في كتاباته من خطر تلقّي النساء رواتب أعلى من الرجال، معتبرًا أن من شأن ذلك أن ”يزعزع حياة الأسرة“.

ويوم أمس الأربعاء، قال 5 أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ إنّهم يرون مشاكل خطيرة في ترشيح مور، في حين أبدى سناتوران آخران في الأيام الأخيرة علنًا قلقهما من هذا الترشيح.

وكانت المتحدّثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز قالت يوم الإثنين الماضي، إنّ الإدارة تراجع كتابات مور المثيرة للجدل والتي يعود بعضها لنحو 20 عامًا.

وكان مور أعرب عن أسفه لآراء أدلى بها في الماضي، مؤكّدًا أنّ بعضها كان على سبيل المزاح.