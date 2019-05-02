استقالة وزير العدل في قبرص على خلفية جرائم قتل بشعة

أعلن وزير العدل القبرصي يوناس نيكولاو استقالته، الخميس؛ في أعقاب الغضب الشعبي جرّاء فشل السلطات في التصدي لسلسلة عمليات قتل على مدى نحو 3 سنوات.

وقال نيكولاو للصحفيين لدى إعلان استقالته: ”أبلغت الرئيس نيكوس أناستاسيادس بقراري الاستقالة من منصبي كوزير للعدل؛ لأسباب تتعلق بالمسؤولية السياسية“، بحسب وكالة ”أسوشيتد برس“ الأمريكية.

وأضاف أنه ”لا علاقة له شخصيًا بالقضية التي اعترف ضابط في الجيش في إطارها بقتل 5 نساء وطفلتين“.

كما دعا لجنة الشكاوى التابعة للشرطة إلى فتح تحقيق مستقل لتحديد الجهة المسؤولة.

وأشار إلى أنه ”من الواضح أنه لم يجر أي تحقيق أولي بشأن الضحايا السبع“.

وتابع وزير العدل قائلًا: ”لم أظهر أي عدم احترام قط، لكنني أظهرت الحاجة إلى إجراء تحقيق مستقل بإمكانه الكشف عن أي ثغرات في الإجراءات التي تتخذها السلطات“.

من جهته، أعلن أناستاسيادس قبوله استقالة الوزير.

وقال الرئيس القبرصي عبر ”تويتر“: ”قبلت بأسف شديد استقالة وزير العدل نيكولاو التي تحرمني من خدمات أحد أقرب المساعدين لي“.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن ”المشتبه به ضابط قبرصي رومي في الجيش (35 عامًا)، ويدعى نيكوس ميتاكساس“.

واعترف المشتبه به بارتكاب الجرائم السبع التي اعتبرت أول سلسلة عمليات قتل تشهدها الجزيرة المتوسطية الهادئة.

وتم العثور مؤخرًا على جثث فلبينيتين وامرأة يعتقد أنها نيبالية ورابعة لم يتم الكشف عن هويتها بعد بداخل وفي محيط بحيرتين خارج نيقوسيا.

والبحث جار عن جثث ثلاث أخريات هن طفلة فلبينية في السادسة من عمرها وامرأة من رومانيا وابنتها.

واتُّهمت السلطات القبرصية بالفشل في التحقيق بشكل مناسب لكشف ملابسات اختفائهن في البداية نتيجة ”الإهمال والعنصرية“.

وفي بيانه الخميس، قال أناستاسيادس إنه يشارك ”المجتمع صدمته واشمئزازه جرّاء هذه الجرائم غير المسبوقة“.

وقال: ”أود أن أؤكد عزمنا الكشف عن ملابسات عمليات القتل المخزية، والتحقيق كذلك بشكل كامل في الحقائق المرتبطة بالشكاوى بشأن أشخاص مفقودين“.