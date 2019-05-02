العراق يسلم 84 طفلًا من أبناء داعش إلى طاجيكستان‎

كشف مصدر في وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، أن بلاده سلمت 84 طفلًا للجانب الطاجيكي من أبناء تنظيم داعش.

وقال مصدر من الوزارة، ”إن العراق سلم 84 طفلًا جميعهم من طاجيكستان إلى بلادهم ممن أجبروا على الانضمام إلى تنظيم داعش بعد تجنيد أهاليهم“.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن ”إعادة الأطفال إلى العاصمة الطاجيكية دوشانبي تم في رحلة جوية واحدة عقب الاتفاق مع بغداد“.

وسبق أن أعلنت طاجيكستان سعيها لاستعادة 75 طفلًا، من العراق ممن فقدوا معيلهم أو أن أهاليهم، معتقلين في العراق بتهمة الانتماء لتنظيم داعش المتشدد.