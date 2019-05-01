إقالة وزير الدفاع البريطاني

أعلن مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الأربعاء إقالة وزير الدفاع غافين وليامسون، على خلفية تسريب معلومات عن شركة هواوي الصينية للاتصالات.

وقال مكتب ماي في بيان: ”جاء قرار رئيسة الوزراء بسبب سلوكه فيما يتعلق بتحقيق في ظروف الكشف غير المصرح به عن معلومات من اجتماع لمجلس الأمن القومي“.

وذكرت ماي اليوم الأربعاء بعد إقالة الوزير أن تحقيقا أشار إلى مسؤوليته عن تسريب مناقشات في مجلس الأمن القومي التابع لها عن شركة هواوي الصينية للاتصالات.

وقالت ماي في رسالة مكتوبة إلى وليامسون إن تحقيقا في التسريبات توصل إلى ”أدلة دامغة تشير إلى مسؤوليتك عن الكشف غير المصرح به (عن المعلومات)، لم يتم تحديد أي تفسير آخر ذي مصداقية لهذا التسريب“.

وأضافت ”هذا أمر خطير للغاية“.

وتابعت قائلة ”من الضروري أن تكون ثقتي مطلقة في أعضاء حكومتي ومجلس الأمن القومي. خطورة هذه المسألة وحدها، وتداعياتها على عمل مجلس الأمن القومي والمصلحة الوطنية للمملكة المتحدة، تبرر الخطوات الجادة التي اتخذناها، وتبرر ردا جادا على نحو مماثل“.

ونفى وليامسون في وقت لاحق أن يكون له أي دور في تسريب المعلومات بشأن هواوي.

وقال في رسالة إلى ماي نشرها على تويتر ”أنفي بشدة الضلوع بأي حال في هذا التسريب وأنا على ثقة من أن تحقيقا وافيا ورسميا كان سيبرئ ساحتي“.

وقالت الحكومة إن بيني موردونت، وزيرة التنمية الدولية في السابق، حلت محل وليامسون في المنصب.