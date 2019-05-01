مجلس الأمن يدرج مؤسس ”جيش محمد“ الباكستانية في القائمة السوداء

قال دبلوماسيون إن لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي، أدرجت مسعود أظهر، زعيم جماعة ”جيش محمد“ المتمركزة في باكستان في القائمة السوداء، اليوم الأربعاء، بعد أن تخلت الصين عن معارضتها لهذه الخطوة.

ونفذت جماعة ”جيش محمد“ هجومًا في 14 فبراير/ شباط في كشمير، أودى بحياة 40 شخصًا على الأقل من رجال الأمن الهنود في أدمى هجوم بالمنطقة المتنازع عليها خلال تمرد الجماعة المستمر منذ 30 عامًا.

وزاد الهجوم التوترات بين باكستان والهند الجارتين اللتين تتمتعان بقدرة نووية.

كانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا قد طلبت في فبراير شباط الماضي من اللجنة التابعة لمجلس الأمن، والمختصة بالعقوبات على تنظيمي داعش والقاعدة، إخضاع مسعود أظهر لحظر سلاح وحظر سفر وتجميد أصوله.

لكن الصين أوقفت هذه الخطوة في اللجنة التي تضم 15 عضوًا والتي تتخذ قراراتها بالإجماع.

ومنعت الصين من قبل اللجنة من فرض عقوبات على أظهر في عامي 2016 و2017.

وجماعة جيش محمد جماعة مناهضة للهند وأقامت علاقات مع تنظيم القاعدة وأدرجها مجلس الأمن على قائمة سوداء في 2001. وفي ديسمبر كانون الأول 2001 هاجم مقاتلو الجماعة إلى جانب أعضاء من جماعة عسكر طيبة ومقرها باكستان البرلمان الهندي وهو ما كاد يشعل حربا رابعة بين البلدين.

وفي أواخر مارس آذار كثفت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا جهودها لإدراج أظهر على القائمة السوداء باقتراح مشروع قرار، يحتاج إلى تأييد تسعة أصوات وامتناع روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا عن استخدام حق النقض (الفيتو) ضده لتمريره.

وبعد مشاورات إضافية تقدمت الدول بطلب جديد للجنة يوم الأحد لفرض عقوبات على أظهر وجرت الموافقة عليه اليوم الأربعاء.