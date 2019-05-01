إيران تقمع محتجين أمام البرلمان وتعتقل 20 شخصًا (صور وفيديو)

اعتقلت الشرطة الإيرانية، اليوم الاربعاء، 20 شخصًا شاركوا بتظاهرة احتجاجية تضم عددًا من العمال والطلاب الجامعيين والمعلمين، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

وقالت قناة ”صوت الشعب“ الداعمة للاحتجاجات في إيران إن ”السلطات الأمنية قامت بقمع تظاهرة حاشدة أمام مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني) بمناسبة اليوم العالمي للعمال“.

ونقلت القناة عن مصادر مطلعة قولها إن ”قوات الشرطة قامت بقمع المتظاهرين الذين أعلنوا اعتصامهم أمام البرلمان واعتقلت 20 شخصًا على الأقل من المتظاهرين“.

وتحدثت المصادر عن انتشار واسع لقوات الأمن في العديد من الأحياء والمناطق بالعاصمة طهران تحسبًا لخروج مسيرات احتجاجات.

ووفقًا لنقابة طهران، فإن من بين المعتقلين ”رضا شهابي، وحسن سعيدي، ووحيد الفريديوني، وناصر محرم زادة، وسيد رسول طالب مقدم، ومحمد علي أصلاغي، وأسعد الله سليماني“، مشيرة إلى أنه ”لا توجد معلومات متاحة عن ظروف ومكان احتجازهم“.

چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت‌ماه

تجمع روز جهانی کارگر روبروی مجلس اسلامی، با شعار: "منطق سرمایه‌دار، بیکاری استثمار"

"گرانی تورم، بلای جان مردم"#روز_جهانی_کارگر pic.twitter.com/zu5fO1KJVf — Javanan Komonist (@javanankomonist) May 1, 2019

وفي وقت سابق، خرجت صباح اليوم تظاهرة حاشدة وسط العاصمة طهران للعمال رددوا خلالها شعارات مناهضة لحكومة الرئيس حسن روحاني، مطالبين بتحسين أوضاعهم المعيشية وتوفير فرص العمل للمتعطلين.