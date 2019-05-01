إيران تقمع محتجين أمام البرلمان وتعتقل 20 شخصًا (صور وفيديو)

اعتقلت الشرطة الإيرانية، اليوم الاربعاء، 20 شخصًا شاركوا بتظاهرة احتجاجية تضم عددًا من العمال والطلاب الجامعيين والمعلمين، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.
وقالت قناة ”صوت الشعب“ الداعمة للاحتجاجات في إيران إن ”السلطات الأمنية قامت بقمع تظاهرة حاشدة أمام مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني) بمناسبة اليوم العالمي للعمال“.
ونقلت القناة عن مصادر مطلعة قولها إن ”قوات الشرطة قامت بقمع المتظاهرين الذين أعلنوا اعتصامهم أمام البرلمان واعتقلت 20 شخصًا على الأقل من المتظاهرين“.
وتحدثت المصادر عن انتشار واسع لقوات الأمن في العديد من الأحياء والمناطق بالعاصمة طهران تحسبًا لخروج مسيرات احتجاجات.
امروز تهران روبروی مجلس اسلامی#روز_جهانی_کارگر pic.twitter.com/QjLBweevcJ
— Javanan Komonist (@javanankomonist) May 1, 2019
ووفقًا لنقابة طهران، فإن من بين المعتقلين ”رضا شهابي، وحسن سعيدي، ووحيد الفريديوني، وناصر محرم زادة، وسيد رسول طالب مقدم، ومحمد علي أصلاغي، وأسعد الله سليماني“، مشيرة إلى أنه ”لا توجد معلومات متاحة عن ظروف ومكان احتجازهم“.
چهارشنبه ۱۱ اردیبهشتماه
تجمع روز جهانی کارگر روبروی مجلس اسلامی، با شعار:
"منطق سرمایهدار، بیکاری استثمار"
"گرانی تورم، بلای جان مردم"#روز_جهانی_کارگر pic.twitter.com/zu5fO1KJVf
— Javanan Komonist (@javanankomonist) May 1, 2019
وفي وقت سابق، خرجت صباح اليوم تظاهرة حاشدة وسط العاصمة طهران للعمال رددوا خلالها شعارات مناهضة لحكومة الرئيس حسن روحاني، مطالبين بتحسين أوضاعهم المعيشية وتوفير فرص العمل للمتعطلين.
چهارشنبه ۱۱ اردیبهشتماه؛ تجمع روز جهانی کارگر روبروی مجلس اسلامی، با شعار: «درد ما درد شماست، مردم به ما ملحق شوید»#روز_کارگر pic.twitter.com/ZVFrKsWVOV
— Javanan Komonist (@javanankomonist) May 1, 2019