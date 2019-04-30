توقيف 32 شخصًا في إيران بسبب تأييدهم لمشتبه به في قتل إمام شيعي

المصدر: ا ف ب

أوقفت إيران 32 شخصًا كانوا قد أبدوا عبر الإنترنت تأييدًا لمشتبه به في قتل إمام مسجد، بحسب ما أفادت الثلاثاء وكالة الأنباء الطالبية ”إسنا“.

ويُشتبه في أن بهروز حجلاوي قتل الإمام مصطفى قاسمي السبت، أمام مقر الحوزة الدينية في محافظة همدان غرب البلاد.

وأفادت وكالة أنباء فارس المقربة من النظام، بأن حجلاوي أقر بارتكابه الجريمة في تعليق على إنستغرام تم حذفه.

وقال قائد شرطة همدان بخشعلي كامراني صالح لوكالة ”إسنا“: إنه ”تم التعرّف على 32 شخصًا كانوا قد تركوا رسائل تأييد لبهروز حجلاوي على صفحته الخاصة على إنستغرام وتوقيفهم“.

ويُظهر حساب حجلاوي على ”إنستغرام“ صورًا له مع أسلحة مختلفة من مسدسات وبنادق.