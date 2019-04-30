الهند نجت من هجوم لأحد أتباع مخطط اعتداءات سريلانكا

المصدر: ا ف ب

أعلنت قوات الأمن الهندية، أنها أوقفت الاثنين أحد أتباع المتشدد زهران هاشم الذي يُشتبه في أنه خطط لاعتداءات عيد الفصح في سريلانكا، موضحة أنه كان ينوي تنفيذ اعتداء في كيرالا في جنوب البلاد.

وأوقفت وكالة التحقيق الوطنية الهندية المكلفة بملفات الإرهاب الاثنين، الرجل الذي عرفت عنه باسم رياس أ. (29 عامًا). وقالت إنه سيمثل أمام قاضٍ الثلاثاء.

وأضافت الوكالة في بيان، أنه أثناء استجوابه ”كشف أنه كان يتابع خطب وفيديوهات زهران هاشم من سريلانكا منذ أكثر من عام“.

وحسب المصدر نفسه، ”اعترف بأنه كانت لديه نيّة تنفيذ اعتداء انتحاري في كيرالا“، الولاية الواقعة في جنوب الهند.

وزهران هاشم داعية إسلامي متطرف تعتبره كولومبو مخطط الاعتداءات الانتحارية ضد الكنائس والفنادق الفخمة التي أسفرت عن 253 قتيلًا في الـ 21 من نيسان/أبريل في سريلانكا، وتبنّاها تنظيم داعش، وحسب السلطات، فجّر هاشم نفسه في أحد الفنادق.

وقالت مصادر عسكرية، إنه زار ولاية تاميل نادو الهندية المجاورة لولاية كيرالا وتواصل مع متشددين فيها.

وأشارت وكالة التحقيق الوطنية إلى أن رياس أ. أوقف في إطار تحقيق فُتح عام 2016 ضد هندي مطلوب لانضمامه إلى صفوف تنظيم داعش في الخارج.

وتواصل رياس أ. مع زهران وتابع رسائله الصوتية، وبينها رسالة ”تحض على ارتكاب اعتداءات إرهابية في الهند“، حسب وكالة التحقيق الوطنية.