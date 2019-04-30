ماذا يريد أردوغان من منطقة عازلة في سوريا؟

اعتبر مركز أبحاث أمريكي أن الموافقة على مطالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإنشاء منطقة عازلة في شمال سوريا ليست حلًّا للنزاع بين انقرة والأكراد، مشددًا على ضرورة تدخل واشنطن لمعاجلة أسباب ذلك النزاع.

وقال معهد ”سياسات الشرق الأوسط“: ”إن الهدف الحقيقي لأردوغان من التدخل في شمال سوريا ومطالبته بإقامة منطقة عازلة هو منع إعطاء اي سلطات سياسية مستقلة أو شبه مستقلة للأكراد وخاصة قوات حماية الشعب المدعومة من واشنطن“.

وأضاف المعهد في تقرير نشره أمس الاثنين أن قوات حماية الشعب لن توافق أبدًا على قيام القوات التركية بدوريات عسكرية دون مشاركة أمريكية أو دولية في المنطقة المقترحة التي يصل عمقها إلى 32 كلم؛ ما يعني احتمال اندلاع مواجهة عسكرية.

مقترح للحل

وأوضح التقرير أنه في حال تم التوصل إلى تفاهم لتسيير دوريات عسكرية مشتركة مع القوات التركية بمشاركة أمريكية وفرنسية وبريطانية، فان ذلك سيساعد على تحقيق الأمن عبر الحدود التركية وحماية الإدارة الكردية شمال سوريا من غزو تركي محتمل.

لكن التقرير لفت إلى أن المشكلة الرئيسة لا تشمل تأمين الحدود التركية فحسب بالنسبة لأردوغان بل تنامي القوة العسكرية والاعتراف العالمي بالقوات الكردية، مشيرًا إلى أن هاتين المشكلتين تنبعان من مخاوف تركيا من أنها تواجه تهديدًا كرديًّا داخليًّا.

وقال التقرير: ”ما لم يتم معالجة تلك المشكلة بطريقة أو بأخرى فإن أردوغان لن يوافق أبدًا على تقديم أي تنازلات فيما يتعلق بإنشاء سلطة كردية في شمال سوريا، ولذلك فإن مقترح إنشاء منطقة عازلة بأبعادها الحالية لن يوفر حلًّا عمليًّا“.

وأضاف: ”ينبغي على واشنطن أخذ ذلك في الاعتبار، وإدراك أن أي اتفاق بشأن المنطقة العازلة سيكون حلًّا مؤقًتا فقط.. لذلك على الإدارة الأمريكية الابتعاد عن أي حلول عسكرية أو سياسية مؤقتة والعمل على معالجة القضية الرئيسة وهي المشكلة التركية-الكردية.. ويمكن تحقيق ذلك من خلال العمل من أجل ترتيب جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة التركية والأكراد داخل تركيا“.