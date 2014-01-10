روحاني يحذر من استبعاد إيران من جنيف 2

طهران - حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني من فشل مؤتمر السلام المقبل حول سوريا جنيف 2 في حال عدم دعوة طهران إليه.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن روحاني صرح في مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين أن "مؤتمرا إقليميا لن يشارك فيه أطراف لهم نفوذ، لن يتوصل إلى حل الأزمة في سوريا".

وأضاف روحاني: "لهذا السبب سيفشل مؤتمر جنيف 2 قبل أن يبدأ".

وتأتي هذه التصريحات في وقت تبحث فيه روسيا وأمريكا يوم الإثنين المقبل إمكانية دعوة إيران إلى المؤتمر الذي سيبدأ أعماله في الثاني والعشرين من الشهر الجاري في سويسرا، وهو ما ترفضه واشنطن.

ودعي قرابة ثلاثون مشاركا إلى مؤتمر جنيف 2 الذي أُرجِئ مرات عدة ومن المفترض أن يشارك فيه ممثلون عن النظام والمعارضة من أجل وضع حد للنزاع المستمر في سوريا. إلا أن إيران التي تدعم نظام بشار الأسد ليست على قائمة المدعوين. وقد أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن رغبته في دعوة طهران وهو ما تؤيده روسيا حليفة سوريا.

وحتى الآن اكتفت واشنطن باقتراح دور هامشي وهو ما رفضته طهران الإثنين.

وأفادت وكالة الأنباء الطالبية الإيرانية "إيسنا" أن بوتين أعاد خلال الاتصال الهاتفي التأكيد على دعم موسكو وعلى أمله بإقناع "حلفائنا بأن إيران يجب أن تشارك في المفاوضات".

وتؤكد إيران دعمها لحل سياسي للنزاع الذي أوقع أكثر من 130 ألف قتيل وتسبب بنزوح الملايين.