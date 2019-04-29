اعتقال جندي أمريكي سابق لصلته بمؤامرة لتفجير تجمع حاشد

قال ممثلون للادعاء الإتحادي، الإثنين، إن جنديا أمريكيا سابقا شارك في حرب أفغانستان تآمر لاستخدام شحنات ناسفة في إيقاع خسائر بشرية كبيرة، واعتقل بعد عملية لمكتب التحقيقات الاتحادي.

وذكر ممثلو الادعاء الاتحادي في بيان مكتوب إن جندي المشاة، مارك ستيفن دومينغو (26 عاما) الذي خدم في أفغانستان واعتنق الإسلام لاحقا، اعتقل الجمعة فيما يتصل بالمؤامرة.

وقال ممثل الادعاء الاتحادي، نيك هانا، في البيان ”نجح التحقيق في إحباط خطر حقيقي للغاية يشكله جندي مقاتل مدرب صرح مرارا برغبته في إسقاط أكبر عدد ممكن من القتلى والجرحى“.

وتم توجيه الاتهام في دعوى جنائية ضد دومينغو بتقديم ومحاولة تقديم دعم مادي لإرهابيين. ولم يتضح ما إذا كان له محام.

ويقول ممثلو الادعاء إن دومينغو عبر في محادثات عبر الانترنت مع مصدر سري من مكتب التحقيقات الاتحادي عن دعمه للجهاد المسلح، وقال إنه يخطط لتفجير عبوة ناسفة بدائية الصنع في تجمع في ضاحية لونغ بيتش في لوس أنغليس.