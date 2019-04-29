بسبب تحذير من قنبلة.. إخلاء محكمة أمريكية خلال محاكمة زعيم جماعة مسلحة

دفع تحذير من وجود قنبلة، رجال الأمن لإخلاء قاعة محكمة بولاية نيو مكسيكو الأمريكية، اليوم الاثنين، خلال محاكمة زعيم جماعة شبه عسكرية بتهمة حيازة أسلحة.

ويواجه ”لاري هوبكينز“، قائد جماعة الوطنيين المتحدين الدستوريين، تهمة حيازة سلاح ناري، بعدما ذكر مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) أنه عثر على بنادق في زيارة لمنزله عام 2017.

وقبل لحظات من مثول هوبكينز أمام القاضية كارين مولزين، تقدم ضابط بأمن المحكمة باتجاهه وأمره بالنهوض وأخلى القاعة.

وقال الضابط ”هناك تحذير من وجود قنبلة. عليكم جميعا إخلاء المكان“.

وألقى مكتب التحقيقات الاتحادي القبض على هوبكينز (69 عاما) في 20 أبريل/ نيسان، بعد أيام من اتهام الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية لجماعته باحتجاز مهاجرين بشكل غير قانوني، وقالت حاكمة الولاية ميشيل لوجان جريشام إنه ”ينبغي وقف أنشطتها“.

وساعدت جماعة ”الوطنيين المتحدين الدستوريين“ سلطات مراقبة الحدود الأمريكية في التعامل مع عدد قياسي من الأسر الوافدة من أمريكا الوسطى طلبا للجوء، واحتجزت نحو 5600 مهاجر في نيو مكسيكيو في الشهرين الأخيرين، وفقا لبياناتها.