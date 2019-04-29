يصفهُ بـ“جو الساذج“.. ترامب يتهم وسائل الإعلام بدعم المرشح الديمقراطي جو بايدن

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، وسائل الإعلام بدعم ”جو الساذج“، وهو التعبير الذي يستخدمه في وصف جو بايدن، المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وقال الرئيس الأمريكي في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع ”تويتر“: ”إن وسائل الإعلام التي تبث الأخبار الكاذبة تقف بقوة وراء جو الساذج“، ما يكشف عن قلقه من ترشيح السبعيني مثله بايدن.

وقال ترامب في إحدى تغريداته: ”أنا هنا بسبب (جو) بايدن و(باراك) أوباما، لأنهما لم يقوما بعملهما، والآن لديكم ترامب الذي يقوم بكل ما هو لازم“.

ويوم الخميس الماضي، أعلن جو بايدن رسميًا دخوله السباق الرئاسي لكسب ترشيح الحزب الديمقراطي، منتهجًا سياسة تعتمد المواجهة المباشرة مع ترامب، متهمًا إياه بدوس القيم الأساسية التي تميز الولايات المتحدة.

وسيشارك بايدن، اليوم الإثنين، في أول تجمع انتخابي له في بيتسبرغ في ولاية بنسلفانيا، وهي الولاية التي فاز بها دونالد ترامب خلال الانتخابات الرئاسية عام 2016.

وبشأن الخطاب الذي سيلقيه بايدن خلال تجمعه الانتخابي، قال ترامب الإثنين: إن ”جو بايدن الساذج يقيم أول تجمع انتخابي له في ولاية بنسلفانيا الرائعة، إنه لا يعرف على ما يبدو أن بنسلفانيا تعيش اليوم إحدى أفضل سنوات تاريخها على الصعيد الاقتصادي، مع نسبة بطالة منخفضة جدًا وصناعة تعدينية مزدهرة“.