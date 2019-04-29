بومبيو: روسيا ستسعى للتدخل في الانتخابات الأمريكية لعقود مقبلة‎

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الإثنين، إن روسيا ستسعى إلى التدخل في الانتخابات الأمريكية لعقود مقبلة، متعهدًا بأن واشنطن ستحاول إحباط مساعيها.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان يتوقع أن تتدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأميركية المقبلة، بعد أن أظهر تقرير المحقق الخاص روبرت مولر أن موسكو حاولت التأثير على انتخابات 2016، قال بومبيو إنه ”يجب توقع حملة روسية مشابهة العام المقبل“.

إلا أنه انتقد التركيز في واشنطن على الدور الروسي، وهو ما أغضب الرئيس دونالد ترامب.

وأضاف في منتدى صحيفة ”ذا هيل“، أنه ”لا شك في أنهم (الروس) شكلوا تهديدًا على انتخاباتنا في 1974 كذلك، وتدخلوا في انتخاباتنا في الثمانينات“.

وتابع: ”يدهشني جدًا أن تشعر هذه المدينة بالصدمة لحقيقة أن الروس لا يهمهم أمرنا.. ويجب أن نتوقع أن يواصل الروس فعل ذلك في 2050“.

إلا أنه قال إن ترامب ”أصدر توجيهات لنا جميعًا بأن نركز بشكل كبير“ على مواجهة تدخل روسيا وغيرها من الأعداء.

وتحدث تحقيق مولر، الذي ألقى بظلاله على ترامب منذ توليه الرئاسة، عن محاولات روسية واسعة للتأثير على الانتخابات، إلا أنه لم يجد دليلًا على تواطؤ حملة ترامب مع موسكو.

وأعرب ترامب منذ ذلك الوقت عن غضبه من الحزب الديمقراطي، مؤكدًا أنه فاز بالرئاسة عن جدارة.

وتنفي روسيا التدخل في الانتخابات، وتتهم الولايات المتحدة بالتدخل في الشؤون الداخلية لدول من بينها فنزويلا.