ترامب يتعهد بالانسحاب من معاهدة دولية لتجارة الأسلحة‎

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بإلغاء وضع الولايات المتحدة كإحدى الدول الموقعة على معاهدة تجارة الأسلحة، التي تنظم التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية، وقال إنه سيطلب من مجلس الشيوخ الأمريكي عدم التصديق على المعاهدة التي وقعها سلفه الديمقراطي باراك أوباما.

وقال ترامب، خلال تصريحات أدلى بها أمام الجمعية الوطنية للبنادق:“نحن بصدد سحب توقيعنا… وسأوقع رسالة أطلب فيها من مجلس الشيوخ وقف عملية التصديق على المعاهدة“.

ووقَّع أوباما على المعاهدة في 2013 لكن المشرعين الأمريكيين لم يوافقوا عليها بعد.