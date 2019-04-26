معلنًا مقتل المتطرف زهران هاشم.. رئيس سريلانكا: نبحث عن 140 شخصًا على صلة بداعش

أعلن رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا، اليوم الجمعة، أن الشرطة تبحث عن 140 شخصًا يعتقد أن لهم صلات بمجموعة تنظيم داعش، التي نفذت هجمات على كنائس وفنادق في عيد القيامة.

وأضاف للصحفيين: ”أن شبانًا سريلانكيين كانوا على صلة بالتنظيم المتشدد منذ العام 2013، وأن كبار قيادات الدفاع والشرطة لم تبلغه بمعلومات أشارت لاحتمال وقوع هجمات وشيكة“.

وألقى الرئيس السريلانكي باللائمة أيضًا على حكومة رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغ في إضعاف نظام المخابرات بتركيزها على مقاضاة عسكريين فيما يتعلق بمزاعم ارتكاب جرائم حرب خلال الحرب الأهلية التي استمرت عشر سنوات مع الانفصاليين التاميل.

وكشف سيريسينا، أن المتطرف ”زهران هاشم“، الذي لعب دورًا أساسيًا في الاعتداءات التي وقعت في البلاد الأحد الماضي، قتل في واحد من الهجمات التي استهدفت فنادق.

وتابع: ”ما أبلغتني به وكالات الاستخبارات هو أن (زهران هاشم) قتل في الهجوم على فندق شانغري لا“. لكنه لم يوضح دوره في هذا الهجوم الذي كان واحدًا من ستة اعتداءات أدت إلى سقوط أكثر من 250 قتيلًا.