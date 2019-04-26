بلجيكا.. اعتقال 5 أشخاص على خلفية مقتل طفل فلسطيني

أصدر القضاء البلجيكي أمرًا باعتقال 5 أشخاص على خلفية مقتل طفل فلسطيني يبلغ من العمر 9 سنوات، في مركز استقبال للاجئين شمالي البلاد.

وقال المدعي العام البلجيكي، في بيان نشره الخميس، إن نتائج التحقيقات أظهرت بأن موت الطفل دانيال نتجت عن أسباب غير طبيعية.

وأشار المدعي العام إلى أن الطفل أخذ كرهينة قبل أن يتم قتله، وأن المعتقلين بتهمة القتل يحملون الجنسية الفلسطينية وأعمارهم تتراوح ما بين 19 و34 عامًا.

من ناحية أخرى، ذكرت وسائل إعلام محلية أن المعتقلين نفوا التهم التي وجهت إليهم.

والأربعاء، تم العثور على جثة طفل يبلغ من العمر 9 سنوات في مركز استقبال للاجئين، ببلدة بروكيم التابعة لمقاطعة أنتويرب شمالي بلجيكا، بعد أن فقدت والدته (26 عامًا) الاتصال معه منذ مساء الاثنين الماضي.