ترامب: سأستضيف الرئيس الصيني في البيت الأبيض قريبًا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس، إنه سيستضيف قريبًا نظيره الصيني شي جين بينغ في البيت الأبيض.

ويشير هذا إلى أن الأجواء أصبحت مواتية لإبرام اتفاقية محتملة بشأن التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وذكر البيت الأبيض يوم الثلاثاء أن وزير الخزانة ستيفن منوتشين، والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر، سيسافران إلى بكين لجولة جديدة من المحادثات بشأن نزاع تجاري تبادل فيه البلدان فرض رسوم جمركية على بضائع بمليارات الدولارات.

وسيسافر نائب الرئيس الصيني ليو خي، الذي سيرأس وفد بلاده في محادثات بكين، إلى واشنطن لجولة أخرى من المناقشات تبدأ في الثامن من مايو/ أيار المقبل.

وقال البيت الأبيض: ”مناقشات الأسبوع القادم ستشمل قضايا تجارية من بينها الملكية الفكرية، والنقل القسري للتكنولوجيا، والحواجز التجارية غير الرسوم الجمركية، والزراعة، والخدمات، والمشتريات، وآلية التنفيذ“.

وتسعى بكين وواشنطن إلى اتفاق لإنهاء حرب تجارية مريرة كلفتهما مليارات الدولارات وعطلت سلاسل الإمدادات وأثارت إضطرابات في الأسواق المالية.

وقال ترامب إنه يتوقع أن يضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق في اجتماع مع شي.