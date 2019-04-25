للتضييق على الروسية.. البرلمان الأوكراني يقر قانون اللغة ”الأم“‎

تبنّى البرلمان الأوكراني مشروع قانون ”اللغة الأم“، قبل رفعه لرئيس الجمهورية المنتهية ولايته بيترو بوروشينكو، وذلك في إطار الحرب على اللغة الروسية، والتضييق على ناطقيها في البلاد.

وذكرت صحيفة ”كييف بوست“ المحلية، الخميس، أن ”القانون يلزم هيئات السلطات العامة والحكومة والمؤسسات التعليمية والمستشفيات، والمؤسسات الخدمية والمواطنين، باستخدام اللغة الأوكرانية في جميع مجالات الحياة، ويتيح استخدام اللغات الأجنبية في التواصل الشخصي والطقوس الدينية“.

وأضافت الصحيفة أن الغاية من مشروع القانون المذكور، تتلخص في تطوير ”الأوكرانية“، اللغة الأم والرئيسية للدولة.

وينص القانون على تشكيل ”لجنة لغوية“ خاصة، واستحداث منصب أمين المظالم المخول حمايتها، بحسب المصدر نفسه.

ويحدد القانون دائرة الذين يجب عليهم إتقان اللغة الأوكرانية بشكل جيد، لتشمل رئيسي الدولة والوزراء، وأعضاء الحكومة والبرلمان، والعاملين في مجال التعليم والمؤسسات الطبية والمحامين وكتاب العدل.

وبموجب القانون الجديد، سيتم استخدام هذه اللغة في المحاكم والجيش والشرطة والإعلانات والدعاية والانتخابات والاستفتاء.

يذكر أن نسبة كبيرة من سكان أوكرانيا وخاصة جنوبي البلاد وشرقيها، يعتبرون ”الروسية“ لغتهم الأم، ويستخدمونها في التعامل اليومي، وبشكل أساسي.