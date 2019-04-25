رغم الرفض الأوروبي.. بوتين يدافع عن منح جوازات سفر لسكان شرق أوكرانيا‎

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس، أن قرارًا بمنح سكان الأقاليم الانفصالية في أوكرانيا تسهيلات للحصول على جوازات سفر روسية لا يختلف عما تقوم به بالفعل بعض دول الاتحاد الأوروبي.

وفي كلمة للصحفيين في ختام قمة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، قال بوتين إن بولندا ورومانيا والمجر تمنح الجنسيات لأي شخص ينتمي إلى عرقياتها ويعيش خارج حدودها، مضيفًا ”تسبب ذلك في رد فعل سلبي. هذا غريب“.

وتساءل ”كيف يمكن أن يكون الروس في أوكرانيا أقل شأنًا من الرومانيين أو البولنديين أو المجريين؟ لا أرى شيئًا خارجًا عن المألوف هنا“.

ودفع القرار الروسي الذي أعلن أمس الأربعاء، كييف لدعوة الدول الغربية إلى فرض مزيدٍ من العقوبات على موسكو.

وقال الرئيس الأوكراني المنتخب فولوديمير زيلينسكي، الذي حقق فوزًا كاسحًا في الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم الأحد، إن ”التحرك الروسي يظهر أن موسكو تشن حربًا على أوكرانيا ولا يقرب الجانبين من التوصل للسلام“.

وفي رد فعل على الإجراء، قال الاتحاد الأوروبي اليوم، إن القرار الروسي هجوم آخر من موسكو على السيادة الأوكرانية، ودعا الروس للكف عن مثل هذه الأفعال.

وقال المتحدث باسم مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني، في بيان ”توقيع الرئيس بوتين…هجوم آخر من روسيا على سيادة أوكرانيا“.

وأضاف ”يظهر التوقيت… أن نية روسيا هي زيادة عدم الاستقرار في أوكرانيا وتصعيد الصراع. نتوقع من روسيا أن تنأى بنفسها عن التحركات التي تتعارض مع اتفاقات مينسك وتعيق الاندماج الكامل للمناطق التي لا تسيطر عليها الحكومة في أوكرانيا“.