الخارجية الإيرانية تؤيد مقترح تبادل السجناء مع أمريكا

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، اليوم الخميس، تأييد المقترح الذي تقدم به وزير الخارجية محمد جواد ظريف إلى الولايات المتحدة، بشأن تبادل السجناء بين البلدين.

وقال موسوي، إن مقترح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس في نيويورك، حول تبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة ”مقترحٌ جاد“، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“.

وأضاف أن ”الخارجية الإيرانية مستعدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتبادل السجناء الأمريكان في إيران مقابل الإفراج عن جميع الإيرانيين المسجونين في أمريكا بتهمة انتهاك العقوبات ضد إيران“.

وكان ظريف عرض أمس في خطاب له خلال اجتماع لجمعية آسيا والمحيط الهادئ في نيويورك، على واشنطن أن تبدأ عملية لتبادل السجناء بين الأمريكيين والإيرانيين.

وقال ظريف ”عرضت تبادل الأسرى على الطاولة، وأنا مستعد ولدي السلطة اللازمة، قدمنا هذا الاقتراح أيضًا منذ ستة أشهر، لكننا لم نتلق ردًا من المسؤولين الحكوميين في إدارة دونالد ترامب“.

أمريكا ترد على المقترح

من جانبه، قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية ”إن الولايات المتحدة دعت مرارًا وتكرارًا إلى تسوية إنسانية لقضية السجناء الأمريكيين“.

وذكر المسؤول حسب ما نقلت عنه إذاعة ”فردا“ التابعة للمعارضة الإيرانية بالخارج، أن ”الحكومة الإيرانية يمكنها أن تظهر جديتها في الشؤون القنصلية، بما في ذلك الإيرانيون المتهمون أو المدانون بانتهاك قوانين العقوبات الأمريكية، مع الإفراج الفوري عن الأمريكيين الأبرياء“.

وتابع المسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية: ”ندعو إيران إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين الذين تم احتجازهم أو اختفاؤهم بشكل غيرعادل، بمن فيهم جيوو وانغ وروبرت ليفينسون وسياماك نيمازي ونزار زاكا وغيرهم من السجناء“.

وفي يناير 2016، أفرجت إيران عن 5 سجناء أمريكيين بينهم مراسل صحيفة واشنطن بوست، وأصدرت الولايات المتحدة عفوًا عن 7 معتقلين إيرانيين فيما وافق الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما على إعادة مبلغ 1.7 مليار دولار إلى إيران من أموالها المجمدة.