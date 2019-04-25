بوتين يلتقي زعيم كوريا الشمالية في قمة تاريخية

المصدر: أ ف ب

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح الخميس، مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، المستجدات في شبه الجزيرة الكورية.

قال بوتين لجونج أون، إنه يتوقع أن تساعد زيارة الأخير إلى روسيا البلدين على ”فهم كيفية التوصل لتسوية في شبه الجزيرة الكورية وتعزيز العلاقات الثنائية“.

وأعرب بوتين عن ترحيبه بمساعي كيم لتطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة.

من جانبه، قال كيم جونغ أون، إن القمة التي يعقدها مع بوتين ”ستساعدهما على تقييم قضايا شبه الجزيرة الكورية وتنسيق المواقف“.

والتقى الزعيمان في مدينة فلاديفوستوك الروسية لعقد أول قمة بينهما، ومن المرجح أن يسعى كيم لكسب دعم بوتين في ظل الجمود الذي يكتنف المحادثات النووية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.