الشرطة التركية تعتقل سوريًا يتهم بالتخطيط لهجوم ”إرهابي“

قالت شرطة إقليم تكيرداغ التركي اليوم الأربعاء، إن السلطات اعتقلت شخصًا تشتبه بأنه عضو في تنظيم داعش، وتعتقد أنه كان يخطط لمهاجمة فعالية لإحياء ذكرى تعود للحرب العالمية الأولى في جاليبولي حضرها مئات الأستراليين والنيوزيلنديين.

وقال المتحدث باسم شرطة إقليم تكيرداغ إن المشتبه به، وهو سوري، اعتقل في الإقليم الذي يقع شمال غرب البلاد بالقرب من شبه جزيرة جاليبولي.

ويسافر مواطنون من أستراليا ونيوزيلندا كل عام إلى تركيا لحضور مراسم تأبين تقام يوم 25 نيسان/أبريل، إحياء لذكرى حملة عسكرية فاشلة قامت بها قوات الأتراك وقوات الحلفاء في عام 1915، بهدف إخراج القوات العثمانية من جاليبولي ومنطقة الدردنيل.