قصيدة عنصرية بحق اللاجئين تطيح بمسؤول محلي في النمسا

قدم كريستيان شيلشر، نائب رئيس بلدية ”براوناو آم إن“ النمساوية، استقالته من منصبه على خلفية قصيدة تضمنت تعابير عنصرية ضد اللاجئين.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها، الثلاثاء، مانفريد هايمبوشنر، رئيس فرع حزب ”الحرية“ اليميني المتطرف في ولاية النمسا العليا، والذي ينتمي إليه شيلشر أيضًا.

وقال هايمبوشنر: إنّ شيلشر الذي شبّه اللاجئين بـ“الفئران“ في قصيدة كتبها الأخير ونشرت بصحيفة الحزب، قدم استقالته من منصب نائب رئيس البلدية ومن عضوية الحزب.

من جانبه، قال رئيس الوزراء النمساوي سيباستيان كورز، في تغريدة عبر موقع ”تويتر“، إن استقالة (شيلشر) من منصب نائب رئيس بلدية كانت خطوة صائبة جراء القصيدة العنصرية والقبيحة التي كتبها“.

وكتب شيلشر قصيدة شبه فيها اللاجئين بـ“الفئران“، نشرت في صحيفة الحزب في منطقة براوناو آم إن التابعة لمقاطعة النمسا العليا، ما فجّر ردود فعل رافضة بمختلف أرجاء البلاد.