مسؤول أمريكي: مستعدون للتفاوض مع إيران إذا طلبت ذلك

قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران برايان هوك، الثلاثاء، إن بلاده ليست لديها مشكلة في الدخول بمفاوضات مع إيران إذا طلبت طهران ذلك.

وأوضح هوك في حديث لقناة ”الحرة“ الأمريكية الناطقة بالعربية، إن ”ما نريده من إيران هو أن تصبح بلدًا طبيعيًّا“، مؤكدًا أن ”ضغوط واشنطن على النظام الإيراني ستتزايد في المستقبل“.

ولفت إلى أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ”طلب من النظام الإيراني تنفيذ 12 بندًا وهي مطالب معقولة“، على حد تعبيره، داعيًا النظام الإيراني إلى ”عدم التصرف بطريقة ثورية“.

وفي الـ 21 من أيار/ مايو الماضي، حددت الولايات 12 مطلبًا يجب على إيران تنفيذها، إذا أرادت رفع العقوبات الاقتصادية عنها، من بينها الانسحاب من سوريا.

وقال مايك بومبيو في مؤتمره الصحفي الأول بعد تعيينه خلفًا لريكس تيلرسون، إنه ”يطلب من إيران سحب جميع قواتها من سوريا، وإيقاف دعم حزب الله في لبنان، إضافة إلى إيقاف الدعم لحركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين“.

كما طلب من إيران إيقاف تدفق مقاتلي ميليشياتها إلى العراق، وإنهاء دعمها لطالبان وتوفيرها ملاذًا لمن وصفهم بـ ”الإرهابيين“.

وطالب بومبيو كذلك بـ“إطلاق سراح كل المواطنين الأمريكيين ومواطني حلفاء أمريكا، وإيقاف دعم طهران العسكري للميليشيات الحوثية (في اليمن)“.

ومن بين المطالب، فتح إيران أبوابها والسماح لمفتشي الطاقة الذرية بالدخول إلى منشآتها، والكشف عن تفاصيل برنامجها النووي، وإيقاف إنتاج رؤوس صاروخية.