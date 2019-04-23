ارتفاع عدد ضحايا هجمات سريلانكا إلى 310 قتلى

ارتفعت، الثلاثاء، حصيلة ضحايا الهجمات الإرهابية التي استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا، إلى 310 قتلى، بحسب إعلام محلي.

وذكر موقع ”نيوز فيرست“ الإخباري المحلي أن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 310، فيما بلغ عدد المصابين 480 شخصًا.

ونقل الموقع عن وزارة الصحة قولها إن ”هناك 41 جثة مجهولة الهوية في المستشفيات“.

وكانت آخر حصيلة كشفت عنها الشرطة المحلية، الاثنين، بلغت 290 قتيلًا و500 جريح، قبل الإعلان عن الحصيلة الأخيرة.

ونقل الموقع عن الشرطة المحلية أن عدد الموقوفين على إثر الحادث ارتفع من 24 إلى 40 شخصًا، بينهم مواطن سوري احتجزته للاستجواب فيما يتعلق بالهجمات.

بدورها ذكرت وزارة التربية أن جميع المدارس الحكومية في البلاد ستستأنف الدوام الدراسي اعتبارًا من 29 أبريل/ نيسان الجاري.

والأحد، وقعت 8 هجمات استهدفت كنائس وفنادق، بالتزامن مع احتفالات المسيحيين بـ“عيد الفصح“ في سريلانكا التي تعتبر دولة ذات غالبية بوذية.