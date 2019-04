شرطة سريلانكا تحتجز سوريًا يشتبه في علاقته بهجمات كولومبو

View this post on Instagram

قالت ثلاث مصادر حكومية وعسكرية في #سريلانكا لرويترز اليوم الثلاثاء إن الشرطة تحتجز مواطنا #سوريا لاستجوابه بشأن الهجمات التي وقعت يوم #عيد_القيامة واستهدفت كنائس وفنادق. وقال أحد المصادر "وحدة التحقيقات في الأنشطة الإرهابية اعتقلت مواطنا سوريا بعد الهجمات للاستجواب". وأكد مسؤولان آخران مطلعان على التحقيق احتجاز السوري. وقال مصدر ثان "اعتقل بعد استجواب مشتبه بهم محليين". . . #إرم_نيوز #أخبار #عربي #جديد #كولومبو #إرهاب #تفجير #عيد_الفصح #هجوم_سريلانكا #تفجير_سريلانكا #سوري #دمشق #صور #لايك #تفاعل #srilanka #colombo #syria #isis #kill #eastern