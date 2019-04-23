”الإنتربول“ يرسل فريقا للمساعدة بتحقيقات هجمات سريلانكا

أعلنت منظمة الشرطة الدولية ”الإنتربول”، الإثنين، أنها تعتزم إرسال فريق للمساعدة في التحقيقات الجارية حول سلسلة التفجيرات التي ضربت سريلانكا، الأحد، وأدت لمقتل نحو 300 شخص وإصابة نحو 500 آخرين.

جاء ذلك في بيان نشرته المنظمة المذكورة على موقعها الإلكتروني، أشارت فيه أنها سترسل فريقًا للحوادث، استجابة لطلب في هذا الصدد جاء من السلطات بسريلانكا.

وذكرت أن الفريق سيتضمن متخصصين في فحص مسارح الجريمة، والمتفجرات، ومكافحة الإرهاب، والتعرف على ضحايا الكوارث، بالإضافة إلى محللين.

كما قد ترسل المنظمة إذا اقتضت الحاجة، خبرات إضافية في مجالات الأدلة الجنائية الرقمية، والاستدلال البيولوجي، وتحليل الصور، ومقاطع الفيديو.

وأوضح البيان، أنه يجري القيام بعمليات تدقيق فيما يتعلق بالوثائق الخاصة بالرحلات وقواعد البيانات الإسمية المفقودة والمسروقة من المنظمة للتوصل إلى خيوط تفيد المحققين أو التعرف على أية صلات دولية بمنفذي الهجوم.

والأحد، أسفرت 8 هجمات استهدفت كنائس وفنادق بسريلانكا، عن مقتل ما لا يقل عن 290 شخصا، وإصابة أكثر من 500 آخرين، وفق الشرطة المحلية.

وتزامنت الهجمات مع احتفالات المسيحيين بـ“عيد الفصح“ في سريلانكا التي تعتبر دولة ذات غالبية بوذية، فيما يبلغ عدد المسيحيين الكاثوليك فيها 1.2 مليون، من إجمالي سكان البلاد المقدر بـ21 مليونا.