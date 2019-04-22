بومبيو يهدد إيران بهجوم عسكري

هدد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الإثنين، النظام الإيراني بهجوم عسكري، في حال تعرضت القوات الأمريكية إلى أي هجوم بالمنطقة، قائلًا: ”إذا هوجم أمريكيون من قبل إيران فسنرد على ذلك“.

واعتبر بومبيو في تصريحات صحافية له اليوم، أن ”نفوذ إيران تبدد بالمنطقة بسبب الضغوط التي تمارسها واشنطن“، لافتًا إلى أن تعيين قائد جديد للحرس الثوري الإيراني أمس بقرار من المرشد الأعلى علي خامنئي جاء ”نتيجة ضغوطنا“، مشيرًا إلى أن ”قوة إيران تقلصت بسبب الضغط الأمريكي“.

وبين أن ”الضغط على إيران مستمر حتى تغير سلوكها، وأن جهودنا مستمرة لوقف جميع صادرات النفط الإيراني“، معربًا عن أمله في أن يكون لإيران مستقبل أفضل في المرحلة المقبلة.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي، الذي أعلنت بلاده اليوم وقف تمديد إعفاءات للدول المشترية للنفط الإيراني، قائلًا: ”نحن جاهدون في وقف بيع النفط الإيراني، وبسبب تلك العقوبات تقلصت عائدات إيران من النفط أكثر من 10 مليارات دولار“.