مدفيديف ”متفائل“ بالرئيس الأوكراني الجديد‎

المصدر: ا ف ب

قال رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف، الاثنين، إن لدى موسكو فرصة في تحسين العلاقات مع أوكرانيا بقيادة فولوديمير زيلينسكي، لكنه أكد أنه ”ليس لديه أوهام“ في هذا الشأن.

وفي أول رد فعل لمسؤول روسي كبير في أعقاب الفوز الساحق في انتخابات الأحد لزيلينسكي، الممثل الكوميدي الذي لا يتمتع بخبرة سياسية، كتب مدفيديف على صفحته على ”فيسبوك“ أن ”هناك فرصة لتحسين العلاقات مع بلدنا“.

وقال مدفيديف على ”فيسبوك“ إنه ”نتيجة الانتخابات التي اكتسح فيها زيلينسكي الرئيس المنتهية ولايته بترو بوروشنكو تظهر حاجة واضحة لمقاربة جديدة لحل مشكلات أوكرانيا“.

والعلاقات بين أوكرانيا وروسيا متوترة منذ انتفاضة في 2014 أطاحت بالرئيس الموالي للكرملين، وقامت روسيا ذاك العام بضم القرم ودعمت انفصاليين في نزاع بالشرق الأوكراني أودى بحياة نحو 13 ألف شخص.

وخلال الحملة قال بوروشنكو، إن زيلينسكي زعيم يفتقد بشكل كبير للخبرة التي تمكنه من الوقوف أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال مدفيديف إنه ”ليس لديه أوهامً“ بشأن زيلينسكي. وكتب ”لا شك بأن الرئيس الجديد للدولة سيستخدم الخطاب ذاته تجاه روسيا كالذي استخدمه في حملته“.