وزير أمريكي سابق: حقارة ترامب الأخلاقية ستطيح به

شن وزير أمريكي سابق هجومًا لاذعًا على الرئيس دونالد ترامب واصفًا إياه بأنه فاسد وحقير أخلاقيًّا، متوقعًا أن تطيح به حقارته وليس تقرير مولر.

واعتبر روبرت ريتش وزير العمل السابق، أن ترامب يتصرف مثل قاطع طريق وأن الكذب متأصل فيه وطريقة تعامله مع مساعديه تثبت أنه رجل مفلس أخلاقيًّا.

وفي مقال نشرته صحيفة ”غارديان“ البريطانية أمس الأحد بعنوان ”حقارة ترامب وليس تقرير مولر ستطيح به“، أشار ريتش إلى أنه لم تعرف بعد تفاصيل القصة الكاملة لتعامل ترامب مع الروس والتهرب الضريبي، لكنه أضاف أن الشيء المؤكد هو أنه ”كذب على مساعديه وشركائه وهدد رجال الأعمال وخان زوجته مع نساء آخريات ودفع لبعضهن لشراء سكوتهن وزاد ثروته بشكل كبير خلال فترة حكمه.“

وفي إشارة إلى عضو مجلس النواب الأمريكي المسلمة إلهان عمر لفت الكاتب إلى أن ترامب نشر دعاية مغرضة ضدها بشكل متعمد، رابطاً إياها بهجمات الـ11 من ستبمبر فقط لأنها مسلمة تدافع عن حقوق المسلمين الأمريكيين.

وتساءل الكاتب“كم ناخب أمريكي سيصوت لترامب عام 2020 بعد معرفتهم الآن بحقارته وفساد أخلاقه (…) وأن دونالد ترامب هو التجسيد الحي للخطايا السبع المميتة وهي: الكبرياء والجشع والشهوة والشراهة والغضب والحسد والكسل(…) وأنه أيضًا الصورة المعاكسة للفضائل السبع التي أعلنها البابا جريجوري عام 590 وهي: العفة والاعتدال والإحسان والاجتهاد والصبر واللطف والتواضع.“

وختم قائلًا“النقاشات القانونية حول عرقلة العدالة جيدة لكن ينبغي السماح لأي ناخب في عام 2020 بتجاهل هذه الحقيقة وهي أن دونالد ترامب هو إنسان حقير أخلاقيًّا.“