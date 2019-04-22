دعوات إسرائيلية لفتح تحقيق في ”تزوير محتمل“ بانتخابات الكنيست‎

طالب رئيس لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، المستشار القضائي للحكومة والشرطة، بفتح تحقيق جنائي، بعد الاشتباه بالتزوير في بعض مراكز الاقتراع معظمها في بلدات عربية ودرزية.

وذكرت قناة i24nwes الإسرائيلية، أن رئيس لجنة الانتخابات الإسرائيلية، أرسل برقية قبل أيام للمستشار القضائي للحكومة أفيخاي ماندلبليت، وللقائم بأعمال المفتش العام للشرطة الإسرائيلية موتي كوهين، يطالبهم فيها بفتح تحقيق، بعد أن تقدم حزب الليكود الحاكم بطلب يستند إلى تقارير أعضاء لجان الاقتراع يقضي بحصول أعمال ترتقي إلى جرائم جنائية فعلية أثناء الانتخابات في بلدات عربية ودرزية.

ووفقا للقناة، فقد أدخل أعضاء لجان الاقتراع ومراقبون منتدبون من حزب الليكود، كاميرات وأجهزة مراقبة إلى مراكز الاقتراع في البلدات العربية، بهدف رصد أي تزوير قد يقع أثناء الانتخاب، وهو ما أثار غضب الأحزاب العربية آنذاك.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، قد أعلنت في وقت سابق، رصدها لعدد من التجاوزات في مركزي اقتراع، وتحديدا في مدينة العفولة اليهودية، وبلدة كسرى-كفر سميع الدرزية.

وطالبت الأحزاب العربية، بالتحقيق حول قانونية نصب كاميرات من حزب الليكود اليهودي وأعضاء مراقبين داخل مراكز الاقتراع التي تقع في بلدات عربية، معتبرة أن هذه الخطوة تعزز من الخلاف بين الجمهور العربي وإسرائيل.