قادرة على تدمير مدينة كاملة.. بوتين يدشن أطول غواصة نووية في العالم (صور)

يدشن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غدًا أطول غواصة في العالم، قادرة على تدمير حاملة طائرات أو إزالة مدينة بكاملها ومزودة بـ 6 صواريخ توربيدو نووية تصل قوة الصاروخ التدميرية إلى أكثر من 130 مرة من القنبلة الذرية التي ألقيت على مدينة هيروشيما اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية.

ويبلغ طول الغواصة ”بيلغورود“ حوالي 604 أقدام (200 متر) فيما يصل طول الصاروخ الواحد على متنها إلى 79 قدمًا (25 مترًا) تبلغ حمولته المتفجرة نحو 2 ميغاتون أي ما يوازي مليوني طن من الديناميت.

ونقلت صحيفة ”ديلي ميل البريطانية“ عن خبراء عسكريين قولهم إن الغواصة التي يطلق عليها لقب ”بوسيدون“ يمكن أن تطلق تسونامي بحريًا يهدد مدنًا ساحلية بأمواج ذات إشعاع نووي يصل ارتفاعها إلى أكثر من 300 قدم (100 متر).

وأشارت الصحيفة إلى أن الغواصة ستنطلق من ميناء سيفيرودفينسك على ساحل القطب الشمالي لروسيا، وعلى متنها 8 مركبات بحرية بإمكانها العمل على عمق عدة أميال ما يتيح لها تدمير خطوط كهرباء وإنترنت في أعماق المياه.

كما أن الغواصة تحمل في أسفلها غواصة صغيرة يبلغ طولها نحو 180 قدمًا (60 مترًا) وتتسع لحوالي 25 شخصًا؛ لإجراء عمليات أبحاث وإنقاذ وأنشطة عسكرية.

وقالت الصحيفة:“المخيف في هذه الغواصة هي أن قائدها والطاقم على متنها مسؤولون مباشرة أمام بوتين، وليس القيادة البحرية ما يعني أنها ستكون مؤسسة استخباراتية كاملة تعمل في أعماق الماء وليس مجرد غواصة نووية.“