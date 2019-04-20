بريطانيا.. ارتفاع عدد معتقلي الدفاع عن البيئة إلى أكثر من 700

قالت الشرطة البريطانية اليوم السبت، إن أكثر من 700 من نشطاء مكافحة التغير المناخي اعتقلوا بعد أن أغلقوا طرقًا حول بعض أهم المعالم الشهيرة في العاصمة لندن على مدى الأيام الستة الماضية.

وقالت شرطة لندن في بيان ”حتى الساعة العاشرة صباحا من يوم السبت أعتقل أكثر من 718 شخصًا منذ يوم الإثنين، وتم توجيه اتهامات إلى 28 شخصًا“.

وأكدت الشرطة بأنها ”لن تسمح للمحتجين مواصلة التظاهر“ إلا في منطقة ماربل آرش، لكنها لم توضح كيف ستنقل مئات المتظاهرين من المواقع الأخرى.

وتسببت الاحتجاجات التي نظمها المنتمون لجماعة (إكستينكشن ريبيليون) المعنية بالمناخ لعدة أيام في عرقلة حركة النقل في مناطق وسط لندن، من بينها أوكسفورد سيركس وماربل آرش وجسر ووترلو.

ودعت الجماعة لعصيان مدني سلمي للضغط على الحكومة البريطانية للتقليل من الانبعاثات الضارة، التي ترفع درجة حرارة الأرض، إلى الصفر بحلول عام 2025 ووقف ما تصفه بأزمة مناخية عالمية.

وانضمت الممثلة البريطانية ”إيما تومسون“ إلى النشطاء في أوكسفورد سيركس، في قلب أحد مناطق التسوق الرئيسية في العاصمة، لإلقاء أشعار تتغنى بخيرات الأرض.