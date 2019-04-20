باكستان تقرر إقامة سياج على حدودها مع إيران

أعلن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، السبت، عن أن بلاده قررت إقامة سياج على حدودها مع إيران.

وقال قريشي، في تصريح صحفي، إن ”ذلك التحرك يأتي على خلفية هجوم مسلح أسفر عن مقتل 14 شخصًا في ولاية بلوشستان جنوب غربي باكستان، الخميس، جنوب غربي البلاد“، حسب قناة ”جيو نيوز“ الباكستانية.

وأضاف الوزير أنه ”من أجل تعزيز أمن الحدود ومنع مثل هذه الحوادث، قررت باكستان تسييج حدودها مع إيران“، لافتًا إلى أنه ”رغم المشكلات المالية، اختارت باكستان إقامة السياج الحدودي“.

وفي وقت سابق اليوم، أرسلت باكستان مذكرة احتجاج إلى السفارة الإيرانية لدى إسلام آباد، على خلفية الهجوم الذي وقع الخميس جنوب غربي البلاد.

وأقدم مسلحون مجهولون، الخميس، على قتل 14 شخصًا بعد إيقاف حافلات ركاب في ولاية بلوشستان جنوب غربي باكستان.

وقالت وزارة الخارجية في المذكرة، إن ”الإرهابيين كانوا متمركزين في أراضي إيران، وإن قواتها الأمنية لم تتحرك لصدهم“، وفق ما أوردته الصحافة المحلية، السبت.

ولفتت المذكرة إلى أن ”نحو 15- 20 إرهابيًا متنكرين بزي حرس الحدود، نصبوا حاجزًا على أحد الطرقات، صبيحة 18 نيسان/أبريل وأوقفوا 3 – 4 حافلات وقتلوا 14 عسكريًا ينتمون للجيش الباكستاني“، موضحة أن ”الإرهابيين القادمين من المنطقة الحدودية عادوا إلى نفس المنطقة عقب الهجوم“.

وأشارت الوزارة إلى أن ”السلطات الباكستانية أطلعت إيران مرارًا على معلومات استخباراتية، حول مقار ومعسكرات المنظمات الإرهابية البلوشية، على الحدود الإيرانية“، مبدية أسفها حيال عدم تحرك الجانب الإيراني حتى الآن، حيال هذا الموضوع، ودعت طهران إلى ”التحرك ضد التنظيمات الإرهابية الناشطة على الأراضي الإيرانية“.

وكانت ”جبهة تحرير بلوشتسان“ التي تتشكل من 3 منظمات بلوشية، أعلنت مسؤوليتها عن هجوم الخميس، الذي أدانته الخارجية الإيرانية.

ومن المنتظر أن يزور رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، طهران، الأحد، تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الإيراني حسن روحاني.