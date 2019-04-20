أربعة قتلى من الجيش التركي في اشتباكات مع مسلحين على الحدود مع العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية ارتفاع عدد قتلى قواتها خلال اشتباكات مع مجموعات مسلحة على الحدود مع العراق إلى 4.

وذكرت الوزارة، في بيان صباح السبت، أن قوة من الجيش التركي اشتبكت، يوم الجمعة، مع مجموعات مسلحة على الحدود التركية مع العراق.

وأشار البيان إلى أن الاشتباكات أسفرت عن سقوط 4 قتلى و6 مصابين، موضحًا أن اثنين من الضحايا فارقا الحياة في المستشفى بعد نقلهما إليه.

ولفت البيان إلى أن القوات التركية تواصل العمليات العسكرية في المنطقة مدعومة بغارات جوية وقصف مدفعي مكثف ضد المجموعات المسلحة.

وفي وقت سابق يوم السبت، أعلنت الوزارة مقتل جنديين وإصابة 7 آخرين في الاشتباكات مع المسلحين.