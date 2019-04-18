أمريكا تعلق على التجربة العسكرية الجديدة لكوريا الشمالية

أكد البنتاغون الخميس أن كوريا الشمالية أجرت في الساعات الماضية تجربة على سلاح عسكري، لكنه نفى أن تكون هذه التجربة قد تناولت صاروخًا باليستيًا.

وقال وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان: ”حصلت تجربة“.

وأعلنت وسائل إعلام كورية شمالية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أشرف على تجربة ”سلاح تكتي موجه“ مع ”رأس حربي قوي“، دون تحديد طبيعة السلاح.

وقال شاناهان للصحافيين قبل لقاء مع وزيرة الدفاع الألبانية أولتا جاتشكا: ”لا أريد الخوض في تفاصيل معلوماتنا الاستخبارية، لكن ما سأقوله هو أن التجربة لم تحصل على صاروخ باليستي“.

وأشار البنتاغون إلى أن هذه التجربة الكورية الشمالية لم تؤثر على عمليات الجيش الأمريكي في المنطقة.

ويأتي الإعلان الكوري الشمالي في وقت تزداد الشكوك بشأن مسار نزع أسلحة بيونغ يانغ النووية.

وبعد الحماسة التي تجلت في قمة سنغافورة في حزيران/ يونيو 2018، أنهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون، لقاءهما في شباط/ فبراير في هانوي على خلاف، إذ أن كيم كان يطالب برفع للعقوبات بدرجة أكبر مما يتقبله الأمريكيون في مقابل البدء بعملية لوقف التسلح النووي اعتبرتها واشنطن ”خجولة للغاية“.