منع التظاهر في إندونيسيا والمعارضة ترفض النتائج المؤقتة للانتخابات‎

المصدر: أ ف ب

حذرت السلطات الإندونيسية، اليوم الخميس، من التظاهر وذلك بعد رفض مرشح المعارضة للانتخابات الرئاسية ”برابوو سوبيانتو“ النتائج المؤقتة التي رجحت فوز الرئيس المنتهية ولايته جوكو ويدودو.

وحذّر قائد الشرطة الوطنية تيتو كارنافيان من أن الانتخابات التي أجريت، يوم الأربعاء، بـ“سلاسة وأمان“ لا يجب أن تشوش عليها تظاهرات، وتحت طائلة توقيف المخالفين.

وقال:“في حال أي تحرك غير قانوني أو غير دستوري يهدد الاستقرار والأمن العام، ستتخذ السلطات إجراءات حازمة، ولن نتسامح معها“.

وأضاف:“أدعو الجميع للامتناع عن المشاركة بتظاهرات سواء للتعبير عن الفرح أو الغضب“.

ومع أن النتائج الرسمية لن تُعرف قبل 22 أيار/مايو، فإن تقديرات أبرز مؤسسات استطلاع الآراء بناءً على الفرز منحت ما بين 9 و11 نقطة تقدم للرئيس المنتهية ولايته.

وبدت شوارع جاكرتا هادئة، اليوم الخميس، بعد الاقتراع الضخم، الأربعاء، في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 260 مليون نسمة وهو أكبر بلد مسلم في العالم.

ولم يعلن الرئيس المنتهية ولايته في إندونيسيا الفوز، داعيًا أنصاره إلى الصبر حتى إعلان النتائج.

وقال إنه تلقى، يوم الخميس، العديد من الاتصالات الهاتفية من قادة العالم لتهنئته وبلاده على سير الانتخابات.

وفي المقابل أعلن منافسه، مساء يوم الأربعاء، أنه هو الذي فاز، مشيرًا إلى استطلاع بديل لم يوضح مصدره، وأكد أنه سيكون الرئيس المقبل لأندونيسيا.

وقال مع مساعده يوم الخميس:“ساندياغو يونو وأنا نعلن الفوز بمنصبي الرئيس ونائب الرئيس“.