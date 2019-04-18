العراق يفرج عن فرنسي ضمن المتهمين بالإرهاب

أفرج القضاء العراقي، اليوم الخميس، عن أحد الفرنسيين الثلاثة عشر المتهمين بالانتماء لتنظيم داعش؛ لعدم كفاية الأدلة.

وقبل أشهر، أعلن الرئيس العراقي برهم صالح أن بلاده ستحاكم 13 فرنسيًّا ألقي القبض عليهم أثناء قتالهم في صفوف تنظيم داعش في سوريا.

وذكر بيان صدر عن القضاء، ”أن محكمة تحقيق الكرخ أفرجت عن أحد المتهمين الفرنسيين الثلاثة عشر؛ لعدم كفاية الأدلة، إذ إن التحقيقات معه استمرت أكثر من ثلاثة أشهر وثبت دخوله بصورة شرعية إلى الأراضي السورية“.

وأضاف البيان، أن ”المتهم لم تثبت مساهمته بأي عملية عسكرية، وكان دخوله لنصرة القضية الأيزيدية“.

وما زالت مسألة محاكمة العراق عناصر داعش الأجانب، تثير الجدل في الأوساط السياسية والشعبية، خاصة بعد التقارير التي تحدثت عن صفقة عراقية مع دول التحالف الدولي، تتقاضى بغداد بشأنها ملياري دولار لإيواء عناصر داعش الأجانب ومحاكمتهم.

وذكرت وسائل إعلام عراقية، أن العراق استقبل لغاية الآن ما لا يقل عن 1200 داعشي، بينهم نساء وأطفال، وبينهم أيضًا 400 مقاتل عراقي اعتقلتهم قوات سوريا الديمقراطية.