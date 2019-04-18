بلومبيرغ: تركيا رابع أسوأ دول العالم على ”مؤشر البؤس“

أظهرت بيانات وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأمريكية على مؤشر البؤس “Misery Index” أن نسبة التضخم في فنزويلا وصلت الآن الى 8000.000 % (ثمانية ملايين بالمائة)، وهو معدل وصفته بأنه يفطر العين وهو يضع هذا البلد على رأس قائمة البؤس الاقتصادي العالمي.

وفي ذات المؤشر أدرجت بلومبيرغ الارجنتين بالمرتبة الثانية إذ يصل التضخم فيها 51.4% وتليها جنوب إفريقيا ثم تركيا 30,2% التي تراجعت لتصبح رابع أكثر الدول بؤساً، في وطأة التضخم على مستوى المعيشة.

وأشارت الوكالة إلى أن ذروة البؤس الاقتصادي للدول تتجلى عندما يلتقي التضخم مع البطالة.

وكانت بلومبيرغ عرضت في وقت سابق من الأسبوع الحالي أن معدل البطالة قفز في تركيا بشهر يناير الماضي ليبلغ فيه عدد العاطلين عن العمل 4.7 مليون شخص وأن النسبة بين الشباب ارتفعت الى 26.7%، وهي ظاهرة بؤس اقتصادي غير مسبوقة خلال السنوات العشر الماضية.

ويُظهر ”مؤشر البؤس“ الخاص ببلومبيرغ أن تايلاند هي الافضل عالميًا في معدل التضخم بنسبة 2,1% تليها سنغافورة واليابان ثم سويسرا.