وكالة: زعيم كوريا الشمالية يشرف على تجربة ”سلاح تكتيكي“ جديد

أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، أن الزعيم كيم جونغ أون، أشرف على تجربة نوع جديد من الأسلحة الموجهة التكتيكية، يوم الأربعاء.

ولم تصف الوكالة على وجه التحديد نوع السلاح، لكن كلمة ”تكتيكي“ تشير إلى أسلحة قصيرة المدى في مقابل الصواريخ الباليستية بعيدة المدى التي ينظر إليها على أنها تمثل تهديدًا للولايات المتحدة.

وأوضحت الوكالة أن الصاروخ مزود ”بنظام توجيه متميز“ و ”رؤوس حربية قوية“.

وأضافت أن هذه هي أول تجربة علنية لأسلحة منذ انعقاد القمة الثانية بين الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هانوي في فبراير/ شباط، والتي انتهت دون التوصل إلى اتفاق.