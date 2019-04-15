وسط تنديد أمريكي.. الصين تجري تدريبات عسكرية قرب تايوان

أجرت قاذفات وسفن حربية صينية تدريبات حول تايوان، اليوم الإثنين، في أحدث مناورات عسكرية قرب الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي وصفها مسؤول أمريكي كبير بأنها ”إكراه“ وتهديد لاستقرار المنطقة.

ولا توجد علاقات رسمية بين الولايات المتحدة وتايوان، لكن واشنطن ملزمة قانونًا بتقديم المساعدة للجزيرة؛ للدفاع عن نفسها وهي مصدرها الرئيس للأسلحة.

وكثفت الصين الضغوط على تايوان، التي تشتبه في أن رئيستها تساي إينج-وين تسعى من أجل الاستقلال الرسمي للجزيرة، وهي مسألة تمثل خطًا أحمر للصين التي لم تستبعد اللجوء للقوة لإخضاع تايوان لسيطرتها.

وقال جيمس موريارتي، مدير المعهد الأمريكي في تايوان، وهو بمثابة السفارة الأمريكية في تايبه، خلال مراسم للاحتفال بمرور 40 عامًا على توقيع قانون العلاقات مع تايوان: ”أي محاولة للتأثير على تايوان عن طريق التهديد أو الإكراه، ستؤدي في اعتقادنا إلى زعزعة استقرار المنطقة وتهديد الاستقرار في مضيق تايوان“.

وأكد جيش التحرير الشعبي الصيني، أن سفنه الحربية وقاذفاته وطائراته الاستطلاعية نفذت ”تدريبات ضرورية“ حول تايوان اليوم الإثنين، لكنه وصف تلك التدريبات بأنها روتينية.

ونفذت الصين بشكل متكرر ما تقول: ”إنها دوريات لتطويق الجزيرة“ في السنوات القليلة الماضية.

وأشارت وزارة الدفاع التايوانية إلى أنها دفعت بطائرات وسفن لمراقبة القوات الصينية، متهمة بكين ”بمحاولة تغيير الوضع القائم في مضيق تايوان“.