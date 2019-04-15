قوات نيوزيلندية تنفذ عملية توغل في سوريا بحثًا عن الممرضة لويزا

نفذت قوة نيوزيلندية خاصة، اليوم الاثنين عملية توغل في سوريا بحثًا عن لويزا أكافي الممرضة النيوزيلندية التي أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأحد أنها بين موظفيها الثلاثة الذين خطفهم تنظيم داعش في سوريا عام 2013.

ولم يكشف عن تفاصيل خطف أكافي والسائقين السوريين على مدى أكثر من 5 سنوات، إلى أن قررت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأحد توجيه نداء لإبلاغها بأي معلومات عن مصير موظفيها.

وأكد بيان الصليب الأحمر أن الموظفين الثلاثة خطفوا ”أثناء سفرهم مع إحدى قوافل الصليب الأحمر التي كانت تنقل إمدادات إلى مرافق طبية في إدلب، شمال غربي سوريا، عندما أوقف مسلحون المركبات التي كانت تقلهم في 13 تشرين الأول/ أكتوبر 2013“.

وأوضح البيان أنه يومها ”خطف المسلّحون 7 أشخاص، وأطلقوا سراح 4 مختطفين في اليوم التالي“، فيما أشار وينستون بيترز نائب رئيسة الوزراء النيوزيلندية الاثنين إلى أنه ”لم يتم كشف المعلومات حول عملية الخطف لحماية الرهائن“.

وعبر عن اعتقاده بأن أكافي (52 عاما) لا تزال محتجزة لدى عناصر من داعش، مشيرًا إلى أن عملية تجري حاليًا بمشاركة فريق متمركز في العراق لتحديد مكان وجودها.

وبين أن العملية ”تضم عناصر من قوات الدفاع النيوزيلندية تابعين لقوات العمليات الخاصة، وقد توجه عناصرها بين الحين والآخر إلى سوريا حين كان ذلك ضروريًا“، مضيفًا أن ”هذه الوحدة غير المقاتلة ركزت عملها بصورة خاصة على تحديد موقع لويزا وفرص استعادتها“.

من جهتها أوردت صحيفة ”نيويورك تايمز“ أن الصليب الأحمر يعتقد أن الممرضة لا تزال على قيد الحياة إذ أفاد شخصان على الأقل عن رؤيتها بعيادة في قرية السوسة، أحد آخر معاقل داعش في شرق سوريا والتي سيطرت عليها قوات سوريا الديمقراطية في كانون الثاني/ يناير.