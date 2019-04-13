ترامب: عقد قمة ثالثة مع زعيم كوريا الشمالية سيكون أمرًا جيدًا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن عقد قمة ثالثة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ”ستكون فكرة جيدة“.

وقال ترامب، في تغريدات عبر تويتر: ”أتفق مع كيم جونغ أون من كوريا الشمالية أن علاقتنا الشخصية لا تزال جيدة جدًا، وربما يكون المصطلح ممتازة أكثر دقة، وأن عقد قمة ثالثة سيكون جيدًا حيث إننا نعي تمامًا موقف بعضنا البعض“.

وأضاف ترامب: ”تتمتع كوريا الشمالية بإمكانيات هائلة للنمو الاستثنائي والنجاح الاقتصادي والثروات تحت قيادة الرئيس كيم.. إنني أتطلع إلى اليوم الذي قد يكون قريبًا، حيث يمكن إزالة الأسلحة النووية والعقوبات، ثم أشاهد كوريا الشمالية تصبح واحدة من أنجح دول العالم“.

وفي وقت سابق السبت، قال الزعيم الكوري: إن ”انهيار المحادثات مع الولايات المتحدة زاد من مخاطر العودة إلى التوتر السابق“، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.

وأضاف أنه ”لن يكون مهتمًا بلقاء الرئيس ترامب مرة أخرى، إلا إذا اتبعت الولايات المتحدة النهج الصحيح“. وتابع قائلًا إنه ”سوف ينتظر لنهاية العام الجاري لصدور قرار من الولايات المتحدة“.

والتقى ترامب وكيم مرتين، الأولى في سنغافورة في حزيران/يونيو الماضي، والثانية في هانوي في شباط/فبراير، لكنهما لم يتوصلا إلى اتفاق لرفع العقوبات مقابل تخلي كوريا الشمالية عن برامجها النووية والصاروخية.

وتحاول الولايات المتحدة وكوريا الشمالية الاتفاق على سلسلة من الخطوات لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في قمة سنغافورة، بشأن نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، وتطبيع العلاقات بين بيونغ يانغ وواشنطن.