ترامب يعلن النصر بعد رفض المحكمة الجنائية الدولية التحقيق مع قوات أمريكية‎

وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، رفض المحكمة الجنائية الدولية بالإجماع طلبًا للتحقيق مع قوات أمريكية بتهم ارتكاب جرائم حرب في أفغانستان بأنه ”انتصار دولي كبير“.

لكن الرئيس الأمريكي حذَّر المحكمة من السعي إلى مقاضاة إسرائيليين أو أمريكيين بعد شكوى رفعها الفلسطينيون تدعو المحكمة لفتح تحقيق بشأن إسرائيل.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بيان:“هذا انتصار دولي كبير ليس فقط لهؤلاء الوطنيين، بل أيضًا لسيادة القانون“.

وأضاف:“نحن نرحب بهذا القرار، ونكرر موقفنا بأن الولايات المتحدة تُلزم المواطنين الأمريكيين بأعلى المعايير القانونية والأخلاقية“.