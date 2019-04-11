الاتحاد الأفريقي: الانقلاب العسكري ”ليس الحل المناسب“ للوضع في السودان

انتقد الاتحاد الأفريقي الانقلاب العسكري الذي نفذه الجيش السوداني ضد الرئيس عمر البشير، داعيًا إلى الهدوء وضبط النفس.
وقال رئيس المفوضية الأفريقية موسى فقّي في بيان: إنّ ”سيطرة الجيش على السلطة ليست الحل المناسب للتحديات التي يواجهها السودان ولتطلعات شعبه“.
وأضاف أنّ مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي سيجتمع ”بسرعة لبحث الوضع واتخاذ القرارات المناسبة“.
ودعا فقّي ”كل الأطراف المعنية إلى الهدوء والتزام أكبر قدر من ضبط النفس واحترام حقوق المواطنين والرعايا الأجانب والملكية الخاصة، بما فيه صالح البلد وشعبه“.
وحثّ رئيس المفوضيّة الأفريقية أيضًا كلّ الأطراف على ”الانخراط في حوار شامل لتهيئة الظروف التي تتيح تلبية تطلعات الشعب السوداني إلى الديمقراطية والحكم الرشيد والرخاء، واستعادة النظام الدستوري في أقرب وقت ممكن“.