الاتحاد الأفريقي: الانقلاب العسكري ”ليس الحل المناسب“ للوضع في السودان

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حثّ رئيس المفوضيّة الأفريقية أيضًا كلّ الأطراف على "الانخراط في حوار شامل لتهيئة الظروف التي تتيح تلبية تطلعات الشعب السوداني إلى الديمقراطية.